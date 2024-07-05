В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в медицинское учреждение женщину, у которой начались роды

28 июня в вечернее время к экипажу ДПС в составе двух старших лейтенантов полиции Павла Тронина и Александра Буханченко, дежурившим вблизи кольцевой авторазвязки в районе «Мясокомбината», обратился взволнованный водитель «Нивы».