И им тоже надо: Франция хочет создать новую баллистическую ракету

Французский журнал Challenges.узнал о планах Парижа создать новую баллистическую ракету. По данным издания из источников а правительстве страны, Генштаб Вооруженных сил Франции и генеральное управление вооружений обсуждают проект баллистической ракеты наземного базирования дальностью действия значительно выше 1 тыс.
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