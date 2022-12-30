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Текила о Пеле: «Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века! »

Текила о Пеле: «Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века! »

Президент «Родины Медиа» Текила высказался об уходе из жизни Пеле. «Покойся с миром! Величайший футболист! Король ХХ века! », – написал Текила.

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