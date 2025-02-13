Инцидент с дронами и закрытие Русского центра – прикрытие скандала с Драгалин?

Политический аналитик и бывший депутат парламента Николай Паскару считает, что инцидент с беспилотниками, обнаруженными на территории Республики Молдова, и последующее решение о закрытии Кишиневом Российского культурного центра направлены на отвлечение внимания общественности от темы отстранения Вероники Драгалин от руководства Антикоррупционной прокуратурой.