Инцидент с дронами и закрытие Русского центра – прикрытие скандала с Драгалин?

Политический аналитик и бывший депутат парламента Николай Паскару считает, что инцидент с беспилотниками, обнаруженными на территории Республики Молдова, и последующее решение о закрытии Кишиневом Российского культурного центра направлены на отвлечение внимания общественности от темы отстранения Вероники Драгалин от руководства Антикоррупционной прокуратурой.
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