Эрдоган запланировал переговоры с Зеленским и Пашиняном в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и иранским лидером Масудом Пезешкианом.
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