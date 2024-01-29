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ВС РФ нанесли удар по ремонтной базе ВСУ в Запорожье

ВС РФ нанесли удар по ремонтной базе ВСУ в Запорожье

В городе Запорожье, находящимся под контролем киевского режима, силами российской армии был нанесен удар по ремонтной базе военной техники Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

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