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Самедов согласен с Дивеевым, что раньше «Спартак» был сильнее: «Конечно, это несопоставимо»

Самедов согласен с Дивеевым, что раньше «Спартак» был сильнее: «Конечно, это несопоставимо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов согласился со словами защитника «Зенита» Игоря Дивеева о том, что раньше состав красно-белых был сильнее.

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