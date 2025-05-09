Память советских воинов почтили на острове Шумшу

В честь Дня Победы на курильском острове Шумшу возложили венки в память о воинах, которые поставили победную точку во Второй мировой войне, сообщает контент-партнер «Российской газеты» — ИА SakhalinMedia.
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