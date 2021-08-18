17 красивейших городов мира, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Самые красивые города мира по версии The Daily Telegraph. Москва, сияющая куполами и верхушками стеклянных зданий, скрывающихся высоко в небе, Киото, пестрящий мощёнными улочками, местными лавками и симпатичными традиционными постройками в окружении изумрудной зелени, Париж, переливающийся вечерними огнями под звуки шарманки, доносящейся из маленьких кафе, Нью-Йорк, поражающей изобилием каменных джунглей, что, громоздясь друг на друга, тянутся острыми крышами вверх к солнцу, утопая в его лучах - это лишь малая часть городов, признанная по версии The Daily Telegraph самыми красивыми в мире.