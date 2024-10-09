"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян.

Владимир Козлов

В первую очередь надо о своей стране думать. Хорошо турки помогли, от себя оторвали. Нам сейчас тоже не помешало чтобы кто-нибудь помог дополнительно. В такое время любое оружие лишним не будет, а как только сможем - конечно, поможем.