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"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян.

"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян.

Первый дивизион С-400 "Триумф" размещен под иранским Исфаханом. Фото МО РФ Вчера мирные граждане третьего по величине города Ирана Исфахан были разбужены громкими хлопками и пролётами реактивной авиации.

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Комментарии
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Александр Рус
надо и другое поставить....чтобы одним ударом порхатые передохли
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6 час.
Владимир Козлов
В первую очередь надо о своей стране думать. Хорошо турки помогли, от себя оторвали. Нам сейчас тоже не помешало чтобы кто-нибудь помог дополнительно. В такое время любое оружие лишним не будет, а как только сможем - конечно, поможем.
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4 час.
Аршак Меликджанян
Израиль, конечно надеется на свое ядерное оружие, &quot;которое якобы у неё нет&quot;, но вот что Израиль будет делать если в ответ его территорию закидают баллистическими или гиперзвуковыми ракетами снабжёнными вместо бч. ядерными отходами, т.н грязной бомбой?, они что думают что смогут прожить на заражённой территории, идиоты...........
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3 час.

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