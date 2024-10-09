Первый дивизион С-400 "Триумф" размещен под иранским Исфаханом. Фото МО РФ Вчера мирные граждане третьего по величине города Ирана Исфахан были разбужены громкими хлопками и пролётами реактивной авиации.
"Триумф" путает карты Израилю. Теперь уже точно. Российские С-400 развернуты под Исфаханом и готовы к встрече израильтян.
Комментарии
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Александр Рус
надо и другое поставить....чтобы одним ударом порхатые передохли
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6 час.
Владимир Козлов
В первую очередь надо о своей стране думать. Хорошо турки помогли, от себя оторвали. Нам сейчас тоже не помешало чтобы кто-нибудь помог дополнительно. В такое время любое оружие лишним не будет, а как только сможем - конечно, поможем.
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4 час.
Аршак Меликджанян
Израиль, конечно надеется на свое ядерное оружие, "которое якобы у неё нет", но вот что Израиль будет делать если в ответ его территорию закидают баллистическими или гиперзвуковыми ракетами снабжёнными вместо бч. ядерными отходами, т.н грязной бомбой?, они что думают что смогут прожить на заражённой территории, идиоты...........
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3 час.
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