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ФНБ поддержал авиастроение и городской транспорт: итоги августа

ФНБ поддержал авиастроение и городской транспорт: итоги августа

Минфин в августе задействовал средства Фонда национального благосостояния для поддержки ключевых инфраструктурных проектов — общий объём размещений достиг порядка 190 млрд рублей.

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