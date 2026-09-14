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Нижегородская правда

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Проездные с символикой «Торпедо» выпустили к первой игре на VOLGA Арене

Проездные с символикой «Торпедо» выпустили к первой игре на VOLGA Арене

Оператор системы оплаты «Ситикард» совместно с хоккейным клубом «Торпедо» к первому матчу на новой арене выпустил ограниченную серию транспортных карт с клубной символикой.

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