Минобороны России сообщает об освобождении четырех пунктов в Запорожье

С начала сентября русские войска, входящие в группировки «Восток» и «Днепр», освободили Червоную Криницу, Новопавловку, Новоандреевку и Розовку в Запорожской области, продвигаясь к Запорожью, сообщили в Министерстве обороны России.
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