Эрдоган: Позиция Турции по С-400 осталась неизменной

Позиция Турции в отношении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, приобретенных у России, не претерпела изменений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после переговоров в Брюсселе с президентом США Джо Байденом.