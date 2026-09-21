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Говорит Европа ⚡

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Руслан Бортник: Потери Украины – как в апокалипсисе, а Рада ушла в отпуск на месяц

Руслан Бортник: Потери Украины – как в апокалипсисе, а Рада ушла в отпуск на месяц

Почему прокурорский «Карфаген» пал, а схема с колл-центрами осталась нетронутой? Как депутаты провалили штрафы за скорость, если сами гоняют быстрее, чем прилетают ракеты? Как Британия разваливается на части — и при чём здесь Европейский Союз? И зачем Ле Пен зовёт на мирную конференцию, если Европа строит военный блок? Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник Читать далее: https://govorit.

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