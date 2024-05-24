Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

Мэр сообщил о планах продвижения столичных брендов В последние годы Московское Правительство разработало разнообразные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты, гарантии, гранты, помощь в поиске площадок и обучение.
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