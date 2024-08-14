Что приготовить на ужин? Просто и вкусно!

Хороший и вкусный ужин для всей семьи в одной сковороде)! Рецепт простой и понятный! Попробуйте обязательно! Ваши близкие будут в восторге от этого рецепта! Вместо воды можно использовать сухое белое вино;)) Вино придаст аромат и придаст более привлекательный аромат блюду.