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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что приготовить на ужин? Просто и вкусно!

Хороший и вкусный ужин для всей семьи в одной сковороде)! Рецепт простой и понятный! Попробуйте обязательно! Ваши близкие будут в восторге от этого рецепта! Вместо воды можно использовать сухое белое вино;)) Вино придаст аромат и придаст более привлекательный аромат блюду.

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