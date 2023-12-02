Решительные меры, принятые одной страной, чтобы предотвратить удорожание лука до стоимости мяса

Чтобы избежать новой ситуации, когда лук будет дороже мяса, Филиппины объявили об огромном его импорте Власти Филиппин планируют импортировать десятки тысяч тонн лука, чтобы избежать очередного «абсурдного роста» цен на него, как это произошло ранее в этом году, когда лук был дороже, чем курятина и говядина, сообщает Bloomberg, цитируемый Agerpres.