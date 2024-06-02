Хельмут Марко назвал ключевой этап сезона-2024 для Red Bull Racing

Хельмут Марко назвал ключевой этап сезона-2024 для Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolСоветник Red Bull Racing Хельмут Марко считает машину RB20 по-прежнему сильнейшей, и назвал момент, когда можно будет утверждать, что у чемпионского коллектива проблемы.
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