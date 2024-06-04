Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

лина любимцева

Их переформатировать невозможно. У них ненависть как к русским, так и к украинцам с поляками - одинаковая и на генетическом уровне. ВСПОМНИТЕ, где была "черта оседлости" и для кого она была организована... ТАК ВОТ!! ЭТО ИМЕННО ОНИ!! А украинство они купили,чтобы вырваться оттуда и гадить уже на правах "украинцев", или "русских", скрывая свою истинную суь и природу.