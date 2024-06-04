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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ненависть к русским выражали НЕ украинцы, а западэнськие жЫдо-бандэровцы. Эти одинаково ненавидели что украинцев, что...Вы всё ещё верите...
  • лина любимцева
    Их переформатировать невозможно. У них ненависть как к русским, так и к украинцам с поляками - одинаковая и на генети...Вы всё ещё верите...
  • лина любимцева
    ТОЧНО!!Вы всё ещё верите...

Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

Оля Полякова. И вот что она говорит: "«Вы получите там такое сопротивление, там каждая кошка захочет перегрызть российскому оккупанту глотку, потому что здесь их никто не ждет с цветами, никто не ждет, чтобы их освободили.

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Комментарии
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лина любимцева
ТОЧНО!!
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6 мин.
лина любимцева
Их переформатировать невозможно. У них ненависть как к русским, так и к украинцам с поляками - одинаковая и на генетическом уровне. ВСПОМНИТЕ, где была &quot;черта оседлости&quot; и для кого она была организована... ТАК ВОТ!! ЭТО ИМЕННО ОНИ!! А украинство они купили,чтобы вырваться оттуда и гадить уже  на правах &quot;украинцев&quot;, или &quot;русских&quot;, скрывая свою истинную суь и природу.
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3 мин.
лл
лина любимцева
Ненависть к русским выражали НЕ украинцы, а западэнськие жЫдо-бандэровцы. Эти одинаково ненавидели что украинцев, что русских. Почему-то западенцив приписывают к украинцам, а те даже НЕ СЛАВЯНЕ!!
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1 мин.

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