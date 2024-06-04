Оля Полякова. И вот что она говорит: "«Вы получите там такое сопротивление, там каждая кошка захочет перегрызть российскому оккупанту глотку, потому что здесь их никто не ждет с цветами, никто не ждет, чтобы их освободили.
Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?
Комментарии
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лина любимцева
ТОЧНО!!
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6 мин.
лина любимцева
Их переформатировать невозможно. У них ненависть как к русским, так и к украинцам с поляками - одинаковая и на генетическом уровне. ВСПОМНИТЕ, где была "черта оседлости" и для кого она была организована... ТАК ВОТ!! ЭТО ИМЕННО ОНИ!! А украинство они купили,чтобы вырваться оттуда и гадить уже на правах "украинцев", или "русских", скрывая свою истинную суь и природу.
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3 мин.
лл
лина любимцева
Ненависть к русским выражали НЕ украинцы, а западэнськие жЫдо-бандэровцы. Эти одинаково ненавидели что украинцев, что русских. Почему-то западенцив приписывают к украинцам, а те даже НЕ СЛАВЯНЕ!!
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1 мин.
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