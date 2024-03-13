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В России поймали южнокорейского шпиона

В России поймали южнокорейского шпиона

Впервые в истории в России задержали гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов города Владивостока задержали гражданина Южной Кореи по подзрению в шпионаже.

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