В России поймали южнокорейского шпиона

Впервые в истории в России задержали гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов города Владивостока задержали гражданина Южной Кореи по подзрению в шпионаже.
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