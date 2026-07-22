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Бойцы ВДВ захватили сеть катакомб ВСУ в Запорожской области

Бойцы ВДВ захватили сеть катакомб ВСУ в Запорожской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области и ликвидировали шесть украинских боевиков.

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