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Медведково

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Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Выборы будут идти три дня По информации заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, почти миллион человек уже отдали свой голос на выборах в столице с помощью дистанционного электронного голосования.

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