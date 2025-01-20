Стали известны результаты анализа крови погибшего пресс-секретаря Shaman

Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови Антона Коробкова-Землянского.фото: t.me/korobkovtvПо результатам экспертизы в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского не обнаружено запрещенных веществ.
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