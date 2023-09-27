В Кировской области разыскали заблудившуюся в лесу 90-летнюю пенсионерку

Для поисков пожилой жительницы Слободского района был применен беспилотный летательный аппарат. В межмуниципальный отдел МВД России «Слободской» обратилась женщина с сообщением о том, что ее 90-летняя мать ушла в лес, к вечеру домой не вернулась.