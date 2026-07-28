Матвиенко доложила Путину о переломе в демографии

АНГЕЛ АНГЕЛ

Во заливает, наверное после стакана ахинею несет полную. За счет ввоза орд пришлых с их семьями, родственниками, аулами? Где реальные цифры по коренному населению или веерной раздачей паспортов, гражданством России и решаются вопросы, в ущерб пенсионного и социального фондов наших детей, нищих стариков. Сплошная ложь власти, дешевый предвыборный пиар, лозунги, а наделе коррупция, воровство, договорняки и т.д. Идет замещение коренного населения, предательство интересов России и коренного народа.