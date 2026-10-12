Государствам, выдвигающим идеи по урегулированию украинского конфликта, надо понимать, что Украина превратилась в «большой концлагерь» во главе с Владимиром Зеленским и «коалицией желающих», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Двойные стандарт...
- ВС России за неде...
- Н Bild: АдГ планиру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым