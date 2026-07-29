Стоматолог: изменение оттенка эмали может указывать на кариес

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что изменение оттенка эмали и острая реакция зубов на сладкое могут быть признаками кариеса.
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