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Стоматолог: изменение оттенка эмали может указывать на кариес

Стоматолог: изменение оттенка эмали может указывать на кариес

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что изменение оттенка эмали и острая реакция зубов на сладкое могут быть признаками кариеса.

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