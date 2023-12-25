Певец Рогожин гневно обратиться к участникам вечеринки Ивлеевой

Заслуженный артист России Сергей Рогожин, бывший в разное время солистом популярных групп «Форум» и «АукцЫон», гневно высказался о скандальной «голой» вечеринке, прошедшей в столичном клубе 21 декабря и вызвавшей волну общественного негодования.