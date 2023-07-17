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В составе «Финикса» с финала 2021 года остались лишь два игрока: Букер и Эйтон

В составе «Финикса» с финала 2021 года остались лишь два игрока: Букер и Эйтон

«Финикс» в 2021 году вышел в финал НБА, где уступил «Милуоки» в шести встречах. Из того состава в команде остались лишь два баскетболиста: атакующий защитник Девин Букер и центровой Деандре Эйтон.

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