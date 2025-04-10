Мошенники могут получить доступ к приложению банка россиян через sim-карту

Об этом сообщили в МВД МВД России предупредило, что аферисты могут через незащищенную цифровым паролем sim-карту на телефоне получить доступ к банковским приложениям и социальным сетям в случае кражи или утере устройства.
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