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Что за большой чёрный усач атаковал леса Архангельской области

Что за большой чёрный усач атаковал леса Архангельской области

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора ввело в лесах Архангельской области карантин из-за большого чёрного усача.

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