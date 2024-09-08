Что за большой чёрный усач атаковал леса Архангельской области

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора ввело в лесах Архангельской области карантин из-за большого чёрного усача.
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