Олигархи заступились за мигрантов. Мол, россияне ведут себя ещё хуже

А они вообще соображают, что говорят? И кто дал им право указывать нам, как жить и с кем жить на своей земле? Или оправдывать поведение мигрантов, утверждая, что наш народ совершает гораздо больше преступлений.
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