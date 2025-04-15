Россиян предупредили о мошеннических звонках якобы от ФНС по декларации 3-НДФЛ

Мошенники стали звонить россиянам якобы от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) России по вопросу подачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
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