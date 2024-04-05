Генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин: «Люди хотят видеть в искусстве отражение новой реальности»

Культбригада Москонцерта вернулась из поездки по вошедшим в состав России регионам. Илья Бачурин рассказал «Культуре», почему встречи с их жителями стали для него «прививкой правды» и как обновится культура страны.
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