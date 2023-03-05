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Казанков об интересе «Козлов»: «Переход возможен, пока в раздумьях. Надо сначала с «Нашими парнями» решить, закрыть одну дверь, чтобы открыть другую»

Хавбек «Наших Парней» Максим Казанков высказался об интересе со стороны «Козлов». – Ты будешь играть за «Наших Парней» в третьем сезоне МФЛ? – Если будут «Наши Парни», то буду играть за них.

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