Почти 500 учеников средней школы в Праге заразились сальмонеллезом от украинских яиц. Об этом сообщило издание Blesk со ссылкой на директора государственного ветеринарного управления Збынека Семерада.
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