Новости Хард- Рока этой недели

В зависимости от того, на какой стороне Атлантики вы находитесь или приехали из другой части света и просто хотите послушать отличную новую музыку, для вас есть лучшие новые металлические песни в мире, которые разнесут паутину в эту субботу На этой неделе тройное предложение с берегов Японии благодаря новым синглам от групп Maid, Bridear и Defiled, а также новые имена, такие как Akhlys, Vulvodynia, Avmakt и Lowen, которые представляют экстремальность во многих ее проявлениях.