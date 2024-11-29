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Царьград

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"Орешник" - отменная хитрость России: США бились над этой загадкой годами. А бонус получили мы

"Орешник" - отменная хитрость России: США бились над этой загадкой годами. А бонус получили мы

Проект "Стрелы бога", над загадкой которого США бились годами, обернулся тем, что бонус получила Россия.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Бонус это просто внезапный подарок.Получается,что это у нас ниоткуда и ни за что. Опять старательно не замечают выдающиеся заслуги и труд тех,кто добился такого результата...
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18 час.

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