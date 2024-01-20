NBC: Украина может проиграть в течение нескольких недель или месяцев

Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена предупредили членов Конгресса, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.