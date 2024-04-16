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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо»: «Каракурт и некоторые ее подруги по команде могут сказать, мол, Година врет, мы не лесбиянки. А если это на самом деле так, то чего обижаться?»

В тексте под названием «Хватит это терпеть!» советник гендиректора, чемпионка мира Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

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