Ученые разработали футуристический скафандр, который может перерабатывать мочу в питьевую воду

Ученые разработали футуристический скафандр, способный превращать мочу в питьевую воду. Это нововведение, вдохновленное костюмами из научно-фантастического сериала «Дюна», может позволить астронавтам совершать длительные выходы в открытый космос во время будущих лунных миссий.
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