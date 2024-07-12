Ученые разработали футуристический скафандр, который может перерабатывать мочу в питьевую воду

﻿﻿Ученые разработали футуристический скафандр, способный превращать мочу в питьевую воду. Это нововведение, вдохновленное костюмами из научно-фантастического сериала «Дюна», может позволить астронавтам совершать длительные выходы в открытый космос во время будущих лунных миссий.