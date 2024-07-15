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Аэропорт Шереметьево приостановил взлет и посадку самолетов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево приостановил взлет и посадку самолетов из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в Москве в ближайшие дни, международный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, начиная с 17:00 14 июля.

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