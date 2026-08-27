Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, команда которого стала героем проекта «РБК Визионеры», — не мемориальная квартира поэта, а высказывание о человеке, памяти, литературе и городе.