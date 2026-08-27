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РБК СТИЛЬ

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Александр Бродский — о Иосифе Бродском и музее «Полторы комнаты»

Александр Бродский — о Иосифе Бродском и музее «Полторы комнаты»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, команда которого стала героем проекта «РБК Визионеры», — не мемориальная квартира поэта, а высказывание о человеке, памяти, литературе и городе.

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