Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, команда которого стала героем проекта «РБК Визионеры», — не мемориальная квартира поэта, а высказывание о человеке, памяти, литературе и городе.
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