Отличия советских и современных детей — мнение учителя Научно-исследовательский центр системного анализа и прогнозирования опубликовал размышления учителя Игоря Гусева, который преподавал историю на рубеже распада СССР и образования новой России.
Отличия советских и современных детей — мнение учителя Научно-исследовательский центр системного анализа и прогнозирования опубликовал размышления учителя Игоря Гусева, который преподавал историю на рубеже распада СССР и образования новой России.
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