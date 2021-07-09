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Отличия советских и современных детей — мнение учителя

Отличия советских и современных детей — мнение учителя

Отличия советских и современных детей — мнение учителя   Научно-исследовательский центр системного анализа и прогнозирования опубликовал размышления учителя Игоря Гусева, который преподавал историю на рубеже распада СССР и образования новой России.

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