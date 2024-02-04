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"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля

"Даже не поморщимся!" Хуситы порежут все красноморские кабеля

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
и это правильно, ответ должен быть, а не разговоры о красных линиях, причём резиновых.
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14 час.
Ирина
Ну хоть кто то озабоченностей высказывать не будет))))
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12 час.
Михаил Поспелов
Как связист, обслуживавший оптоволоконные линии связи, скажу, что все современные линии кольцуются и абонент даже не заметит, что где-то кабель поврежден. Автоматика моментально развернет все связи на резерв.
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11 час.

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