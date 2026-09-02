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Рынок корпоративных облигаций обновил рекорд на фоне снижения ставки

Август 2026 года стал рекордным для корпоративного долгового рынка – компании разместили облигации на 875,1 млрд рублей, превысив прошлогодний результат на 32%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds.

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