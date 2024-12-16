Проснутся, а НАТО нет. Кедми: Путин поставил Запад в безвыходное положение

АС

Анатолий Страшко

С этим Яшей вообще какой - то мрак. Когда-то ярый антисоветчик, слинял в этот анклав американский Сраиль. Там главным шпионом числился. И почему-то этот главный шпион Сраиля сейчас в Москве ошивается. А может так надо? Ведь не даром самыми сильными разведками мира считаются русская и еврейская.