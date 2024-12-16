Царьград коллаж царьграда Президент России Владимир Путин поставил Запад в безвыходное положение, заявил политический эксперт Яков Кедми.
Проснутся, а НАТО нет. Кедми: Путин поставил Запад в безвыходное положение
Комментарии
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Виктор Шилин
Интересно, а шо за новости Яша на иврите печатает?
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
С этим Яшей вообще какой - то мрак. Когда-то ярый антисоветчик, слинял в этот анклав американский Сраиль. Там главным шпионом числился. И почему-то этот главный шпион Сраиля сейчас в Москве ошивается. А может так надо? Ведь не даром самыми сильными разведками мира считаются русская и еврейская.
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8 час.
Юрий Золотарев
"Орешек" всё-таки должен еще раз (случайно!) упасть! Это "просветляет" мысли у больных на всю голову!
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4 час.
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