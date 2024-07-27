Полы буду словно зеркало, если добавить всего 1 ложку этого средства на ведро воды Юлия ЧелкановаНедавно проведенные исследования в области уборки дома привели к поразительным результатам — оказывается, для создания идеально чистой и блестящей поверхности пола достаточно всего лишь одной ложки определенного средства на целое ведро воды с глицерином.