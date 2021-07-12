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Секреты июльского посева огурцов

Секреты июльского посева огурцов

Чтобы собирать урожай огурцов как можно дольше, высевать их можно не только в мае-июне, но даже в июле или августе.

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Любовь Ивановна
Поздние огурцы должны расти в теплице, потому что в открытом грунте в конце лета им будет сложно выживать. Посев семян огурцов лучше всего проводить в один ряд, чтобы они не загораживали друг другу свет. Кроме того, это позволит облегчить процесс сбора плодов.

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